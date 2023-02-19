لن تتوقع.. نقص هذا الفيتامين يؤثر على القلب ويتلف الأعصاب

يحدث فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين b12 أو ب 9 (المعروف باسم الفولات) عندما يتسبب نقص فيتامين b12 أو حمض الفوليك في إنتاج الجسم لخلايا دم حمراء كبيرة بشكل غير طبيعي لا يمكنها العمل بشكل صحيح.

تحمل خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم باستخدام مادة تسمى الهيموجلوبين.

فقر الدم هو المصطلح العام لوجود خلايا دم حمراء أقل من الطبيعي أو انخفاض كمية الهيموجلوبين بشكل غير طبيعي في كل خلية دم حمراء.

هناك عدة أنواع مختلفة من فقر الدم ولكل نوع سبب مختلف.

على سبيل المثال ، يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد عندما لا يحتوي الجسم على كمية كافية من الحديد.

أضرار نقص فيتامين b12

مضاعفات نقص فيتامين b12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك

على الرغم من أنه غير شائع ، إلا أن فيتامين b12 أو نقص حمض الفوليك (مع فقر الدم أو بدونه) يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات ، خاصة إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 أو حمض الفوليك لبعض الوقت.

يمكن أن تشمل المضاعفات المحتملة ما يلي:

مشاكل في الجهاز العصبي

العقم المؤقت

أمراض القلب

مضاعفات الحمل والعيوب الخلقية