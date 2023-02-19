تركيا: أكثر من 10 آلاف سوري عادوا لبلدهم طوعا منذ الزلزال

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكادر، اليوم الأحد، أن أكثر من 10 آلاف سوري في تركيا عادوا لبلدهم طوعا منذ الزلزال المدمر.

وحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، قال أكار إن 10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال.

ونفى الوزير خلال جولة تفقدية للمناطق الحدودية، بحسب وكالة أنباء الأناضول، مسألة تدفق لاجئين سوريين جدد إلى تركيا بسبب الزلزال.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 8.8 مليون شخص تأثروا بالزلزال في سوريا، وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وشددت الأمم المتحدة على التزامها ببذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع السوريين على تخطي تداعيات الزلزال المدمر.

ولقي أكثر من 6 آلاف شخص مصرعهم في سوريا، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الحالي.

وسمحت الحكومة التركية للسوريين الذين يحملون بطاقات هوية من الأقاليم التركية التي ضربها الزلزال، بالمغادرة لمدة تصل إلى ستة أشهر.

