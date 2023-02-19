بخصر نحيف.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وتألقت ميرهان حسين، مرتديه بنطال باللون الأسود، ونسقت معه بلوفر أنيق وبسيط باللون الأسود أيضا، ووضعت حزام على الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ميرهان حسين، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

كما اختارت ميرهان حسين ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور ميرهان حسين