عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس موزمبيق للشباب يحرم مصر من هدف أول بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر للشابا
منتخب مصر للشابا

أنقذ حارس مرمى منتخب موزمبيق للشباب شباكه من استقبال الهدف الأول لصالح منتخب مصر ، في المباراة التي تجمع بينهما  بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، المقامة في مصر.

ونجح حارس مرمى موزمبيق في الدقيقة 20 من زمن المباراة، في إنقاذ مرماه من هدف من نيران صديقة، بعدما حول زميله كرة عرضية من كريم الدبيس، ليستمر التعادل السلبي بدون أهداف.

وحرم القائم فى الدقيقة 7 منتخب مصر من هدف أول بعد تسديدة قوية من لاعب منتخب مصر  ليتصدى لها القائم ويحرم  منتخب مصر مبكر.

ويلعب  منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى حيث يفتتح منتخب "الفراعنة" مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق ثم مواجهة المنتخب النيجيري، وستكون المباراة الأخيرة ضد السنغال.

ويقود بلال مظهر خط هجوم منتخب مصر للشباب أمام موزمبيق.

ويتكون تشكيل مصر للشباب من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أحمد رضا، عمر فايد، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد فارس، ماجد هاني، خالد عوض.

خط الهجوم: بلال مظهر، أحمد عبد الرحيم إيشو، رأفت خليل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد نادر، طارق علاء، أحمد جمال، يوسف حسن، إياد العسقلاني، عبدالرحمن جوده، محمود مرسي، محمد عبدالسلام، أحمد عبدالحميد، يوسف العزب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

صفقات الزمالك.. قرار قضائي عاجل فى قضية مرتضى منصور ضد اتحاد الكرة

فضحتها على الفيسبوك.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

أون تايم سبورت تُعلن إذاعة مباراة منتخب مصر للشباب على التردد الفضائي الخاص بالقناة

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

قرار عاجل ومفاجئ لـ كولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الذهب يتراجع لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

القوات الأوكرانية تستعد لـ هجمات روسية محتملة

مبادرة بيلاروس.. بيان عاجل من روسيا بشأن التفاوض مع أمريكا وإنهاء الحرب

جنرال سابق بالناتو: بوتين يعتقد أنه ستالين رغم الخسائر الفادحة بأوكرانيا

حارس موزمبيق للشباب يحرم مصر من هدف أول بكأس الأمم الأفريقية

حل مشكلة الطلاب المصريين المفصولين من جامعة "اورال الفيدرالية" بموسكو

دقيقة حداد على ضحايا زلزال تركيا وسوريا قبل لقاء مصر وموزمبيق بكأس الأمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض غريب .. اكتشف أعراض متلازمة سجوجرن

نشرة المرأة والصحة| وفاة طفل خلال ساعات بسبب قطعة فراولة .. والإرشاد البيطري يحذر من مرض خطير بالحليب

تحويل أكياس الشيبس إلى نظارات شمسية فاخرة.. كيف ذلك؟

بعد الحجاب.. 10 صور أثارت الجدل لشقيقة محمد رمضان

فيديو

خناقة الشناوي في مباراة الأهلي والهلال السوداني.. ما علاقة محمد عبدالمنعم؟ فيديوجراف

الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة تنتظر الجنيه| تفاصيل

تحذير من حالة الطقس .. بيان هام من الأرصاد الجوية

معروفة باسم جيش الطين.. أعظم مقبرة تاريخية لم يتمكن العلماء من فتحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ