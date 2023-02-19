حارس موزمبيق للشباب يحرم مصر من هدف أول بكأس الأمم الأفريقية

أنقذ حارس مرمى منتخب موزمبيق للشباب شباكه من استقبال الهدف الأول لصالح منتخب مصر ، في المباراة التي تجمع بينهما بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، المقامة في مصر.

ونجح حارس مرمى موزمبيق في الدقيقة 20 من زمن المباراة، في إنقاذ مرماه من هدف من نيران صديقة، بعدما حول زميله كرة عرضية من كريم الدبيس، ليستمر التعادل السلبي بدون أهداف.

وحرم القائم فى الدقيقة 7 منتخب مصر من هدف أول بعد تسديدة قوية من لاعب منتخب مصر ليتصدى لها القائم ويحرم منتخب مصر مبكر.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى حيث يفتتح منتخب "الفراعنة" مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق ثم مواجهة المنتخب النيجيري، وستكون المباراة الأخيرة ضد السنغال.

ويقود بلال مظهر خط هجوم منتخب مصر للشباب أمام موزمبيق.

ويتكون تشكيل مصر للشباب من:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: أحمد رضا، عمر فايد، عبد الرحمن رشدان، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد فارس، ماجد هاني، خالد عوض.

خط الهجوم: بلال مظهر، أحمد عبد الرحيم إيشو، رأفت خليل.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد نادر، طارق علاء، أحمد جمال، يوسف حسن، إياد العسقلاني، عبدالرحمن جوده، محمود مرسي، محمد عبدالسلام، أحمد عبدالحميد، يوسف العزب.