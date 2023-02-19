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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزيرا التنمية المحلية والتربية والتعليم يتفقدان مشروعات "حياة كريمة " بقرية الأبعادية بالبحيرة

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية في البحيرة

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارتهما لمحافظة البحيرة اليوم بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " يرافقهما الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

وكان وزير التنمية المحلية ووزير التربية والتعليم  قاما بزيارة قرية الأبعادية بمركز دمنهور إحدى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة" تفقدا خلالها المدرسة الإعدادية بالابعادية وعددًا من مشروعات حياة كريمة بالقرية.

وخلال الجولة تفقد الوزيران عددا من الفصول التعليمية ومتابعة الأنشطة الدراسية والفنية والرياضية واستمعا لمواهب عدد من الطلاب، كما شاركا بمبادرة "اتحضر للأخضر" بالمدرسة الإعدادية بالأبعادية من خلال زرع عدد من الأشجار للتأكيد علي أهمية المبادرة ودورها فى تحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين، كما تفقدا مجمع الخدمات الحكومية ومركز طب الأسرة بالقرية، وأشادا بمستوى المشروعات والتي تم تنفيذها بجودة عالية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات الاحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

كما أكدت د. نهال بلبع، على التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بالإضافة للدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى الإشراف على كافة المشروعات الجارية بقرى المبادرة، لإنجاز تلك المشروعات من خلال برنامج زمني محدد لها  للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم.

وأشارت الى أن قرية الأبعادية وتوابعها تشهد تنفيذ 77 مشروعا بجميع القطاعات منها أعمال  (تطوير مركز شباب  - مجمع خدمات - مبنى الجمعية الزراعية الجديدة  - إحلال وتجديد كوبرى و مدخل الأبعادية - تأهيل ترعة الباشا - مبنى التضامن الاجتماعى - السويقة - خط الغاز - مكتبة الابعادية - نقطة إسعاف واطفاء - مركز طب الأسرة- مكتبة كتابك - صيانة مساكن الابعادية - 7محولات جهد متوسط  ومدارس الأبعادية الإبتدائية والإعدادية والثانوية - أحمد عليوة - حمدي سلامة - عزبة شيبة - مدرسة حورية غزال - اكشاك المخلفات فصل القمامه من المنبع ).

جدير بالذكر أن المحافظة تُولى اهتماما بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة ، حيث يتم تنفيذ 8868 مشروعا فى شتى القطاعات بـ 6 مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابعا، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.

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التنمية المحلية حياة كريمة البحيرة التربية والتعليم

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