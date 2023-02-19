بعد التعادل .. ترتيب مجموعة بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية

حسم التعادل الإيجابي مباراة بيراميدز وفيوتشر باللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

سجل محمد حمدي لفريق بيراميدز في الدقيقة 7 من رأسية متنقة ، وأدرك فيوتشر هدف التعادل في الدقيقة 51 عن طريق غنام محمد.

وبهذه النتيجة يصل رصيد فيوتشر وبيراميدز إلى نقطتين لكل منهما .

وكان تشكيل بيراميدز جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي

ترتيب مجموعة بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية



1- بيراميدز : لعب مباراتين ولديه نقطتين.

2- فيوتشر: لعب مباراتين ولديه نقطتين.

3- الجيش الملكي المغربي : لعب مباراة ولديه نقطة واحدة.

4- كارا التوغولي : لعب مباراة ولديه نقطة واحدة.