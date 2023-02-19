الضرائب: 295 ألف شركة تنضم لـ الفاتورة الإلكترونية.. وتوقعات بارتفاع العدد

انضمام 134 شركة للمنظومة

كشفت نانسي حامد، مدير مشروع الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، تفاصيل انضمام 295 ألف شركة لـ الفاتورة الإلكترونية، موضحة أن الفاتورة الإلكترونية معنية بتعامل الشركات بعضها البعض بحيث تتابع مصلحة الضرائب المعاملات التجارية سواء كانت بيعاً أو شراء بين الشركات.

وأضافت "حامد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن أولى مراحل تطبيق الفاتورة الإلكترونية شملت انضمام 134 شركة للمنظومة في عام 2020، والعمل بها يكون باستراتيجية النشر والتطبيق على كل الشركات.

وأوضحت مدير مشروع الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، أن عدد الشركات التي تشملهم الفاتورة الإلكترونية حاليا إلى 295 ألف شركة بمتوسط يتجاوز مليون وربع فاتورة.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأكملت نانسي حامد، مدير مشروع الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب: هذا عدد كبير ومن المنتظر أن يشهد ازديادا في الفترة المقبلة، خاصة أنه جار تطبيق المرحلة الأخيرة من النشر والتطبيق لمنظومة الفاتورة الإلكترونية على كل المستهدفين.