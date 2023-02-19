المرشح لجائزة أفضل معلم بالعالم:3 مدرسين يمثلون مصر بمسابقة محمد بن زايد

قال ربيع عبدالوهاب المدرس المصري المرشح لجائزة أفضل مُعلم في العالم وهو معلم لغة عربية بمدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومي بإدارة بنها التعليمية، إنّه يشارك في مسابقة محمد بن زايد لأفضل معلم، والتقديم بها يكون من خلال وزارة التربية والتعليم، والترشيح من خلال الوزارة وتحت إشرافها.

وأضاف عبدالوهاب، خلال لقاء مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء على قصواء»، المُذاع على قناة cbc، أن المتسابق يقدم مجموعة من الشواهد والمعايير التي على أساسها يتم تقييم المعلم واختيار المعلمين للترشح للمراحل المتقدمة، مشيرًا إلى أنه في المرحلة الأولى جرى اختيار 3 معلمين من مصر: «نمثل مصر حاليا في المرحلة الثانية على مستوى 13 دولة».

وأشار، إلى أنّ الفكرة قائمة على المعلم داخل الفصل، أي المعلم غير التقليدي المتطور الذي يملك الأدوات التي يستطيع بها إيصال المعلومة للطلاب بطريقة حديثة ومتطورة، وهو المعلم الذي يملك مهارات القرن الحادي والعشرين في التعامل مع التكنولوجيا ويفهم نفسية الطلاب ويحاول توصيل المعلومات لهم ويعرف الخصائص النفسية والسلوكية.

وأكد، أن فكرة المسابقة وفلسفتها تبحث عن المعلم المتميز، والذي يستطيع أن يظهر هذه الإمكانيات بطريقة مبتكرة ومبدعة، ومن ثم فإن المسابقة عبارة عن 5 مجالات، هي دور المعلم في الفصل، والابتكار والإبداع، المشاركة المجتمعية، المعلم الباحث، والمعلم المدرب.