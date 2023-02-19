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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الضرائب: منظومة الفاتورة الإلكترونية تدمج الاقتصاد غير الرسمي

الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية

قالت نانسي حامد، مدير مشروع الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، إن من بين التسهيلات المقدمة لانضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هي تشكيل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب وكل الفئات المستهدفة بما فيها  أعضاء النقابات المهنية في أثناء التسجيل، قدمت الدعم الفني لهم إلى حد بعيد بحيث يستطيعون التسجيل من خلال المأموريات حتى نهاية 30 أبريل المقبل.

وأضافت "حامد"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المكتسبات العائدة للمجتمع من فوائد الفاتورة الإلكترونية كبيرة للغاية أهمها بأن منظومة الفاتورة الإلكترونية تساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يحد في السوق الموازي، وتحديد حجم الاقتصاد الحقيقي بالبلاد ومن ثم جذب استثمارات خارجية مبنية على بنية تحتية قوية.

وأشارت مدير مشروع الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية خطوة في رحلة التحول الرقمي التي تتجه إليها وزارة المالية والدولة، واي استثمار خارجي يرغب في أن تكون المنظومة بها تحول رقمياً وبنية تحتية قوية في الأصعدة كلها.

الفاتورة الإلكترونية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص

وأوضحت نانسي حامد، مدير مشروع الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، أن الفاتورة الإلكترونية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات واكتشاف المعاملات الوهمية وزيادة الحصيلة الضريبية الموجودة للدخول في الموازنة العامة.

الفاتورة الالكترونية الاقتصاد السوق نانسي حامد مصلحة الضرائب قصواء الخلالي

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