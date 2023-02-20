أخبار الحوادث| قرار عاجل بشأن واقعة التعدي على مريض سرطان في حلمية الزيتون.. حكاية قاتل زوجته في دار السلام

نشر قسم الحوادث عد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على مريض سرطان في حلمية الزيتون

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل ربة منزل، في واقعة اتهامها بضرب شخص مريض سرطان أمام مدرسة في منطقة الزيتون بضمان محل إقامتها.

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول، سيدة راحت ضحية والديها، بعدأن تسببا في وفاتها بعد حرمانها من الطعام والشراب بعد تكبيلها لمدة 3 أيام .

عاجل| ضبط قائد سيارة نقل يسير برعونة واصطدام بأخرى ملاكي في القاهرة

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض على قائد سيارة نقل يسير برعونة مما أدى إلى اصطدامه بإحدى السيارات الملاكى بالقاهرة.

التهم قاعة الصلاة.. شمعة تشعل حريقا في كنيسة العذراء بأطفيح.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق التهم كنيسة السيدة العذراء بمدينة أطفيح والذي لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح.

بعد الحكم.. كيف يعدم قاتل شهيد الغدر بالدقهلية ؟.. القانون يجيب

قررت محكمة النقض اليوم رفض الطعن المقدم من "أبو العز" قاتل مهندس طلخا أحمد عاطف في القضية المعروفة بشهيد الغدر والخيانة على حكم إعدامه.

كيفية استخراج قيد عائلي لأول مرة.. تعرف على الأوراق المطلوبة

يستعرض "صدى البلد"، كيفية استخراج قيد عائلي لاول مرة من خلال أقرب سجل مدني، أو من المجمع الشرطي لخدمة المواطنين، أو من بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية.

في سرادق العزاء.. تفاصيل مقتل شاب بعد ساعات من وفاة والده ببورسعيد

شهدت بورسعيد خلال سبتمبر الماضي حادث مأسوى اهتزت له أرجاء المدينة الباسلة حيث لم يكن مشيعي جثمان أحد أهالى المدينة بورسعيد والذي وافته المنية يعلموا أن نجله ا سيلحق به خلال ساعات قليلة وأثناء تواجده بسرادق عزاء والده .

كل ما تريد معرفته عن التقديم في حج القرعة| فيديو

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1444هـ / 2023م إبتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023م حتى يوم الاثنين الموافق 6/3/2023م

رفضت معاشرته فخلص عليها.. الإعدام لعامل أحذية قتل زوجته في دار السلام

محكمة جنايات القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل أحذية متهم بقتل زوجته لامتناعها عنه في دار السلام، بالإعدام شنقًا، بعد ورود رأي المفتي في حكم إعدامه.