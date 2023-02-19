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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد الحكم.. كيف يعدم قاتل شهيد الغدر بالدقهلية ؟.. القانون يجيب

شهيد الغدر المهندس
شهيد الغدر المهندس احمد عاطف

قررت محكمة النقض اليوم  رفض  الطعن المقدم من "أبو العز" قاتل مهندس طلخا أحمد عاطف في القضية المعروفة بشهيد الغدر والخيانة على حكم إعدامه.

كيف يتم إعدام قاتل شهيد الغدر 

وفقا لمواد القانون متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يوماً

ويودع المحكوم عليه بالإعدام في السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم ولأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم الذي يعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته

وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في القانون ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر وكيل النائب العام محضراً بها، وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

وكان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية أحال المتهم محمد أ. م. 32عامًا محبوس صاحب شركة بلاستيك، ومقيم في مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة جنايات المنصورة في الاتهامات الموجهة إليه في القضية رقم 13268 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا والمقيدة برقم 2874 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وتبين أن صديقه قام باستدراج المجني عليه حتى وصل به إلى أعلى كوبري جامعة المنصورة، وألقى به من أعلاه وظلت الجثة عالقة في مكانها لمدة 11 يوما حتى عثر عليها أحد العمال بالصدفة اثناء عملية تطهير لمياه النيل.

ووجهت النيابة إلى المتهم أنه سبق جنايته بأخرى وفي ذات المكان وفي رابطة زمنية واحدة، ذلك بخطف المجني عليه وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمه بسداد المستحقات المالية الخاصة به وما أن خدعته الحيلة تمكن من اقتياده داخل سيارة وإبقائه بها لإقصائه بعيدا عن ذويه وأعين الرقباء وليتم الجريمة محل الاتهام السابق، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة النقض شهيد الغدر كيف يتم إعدام قاتل شهيد الغدر الإعدام نيابة جنوب المنصورة الكلية وبري جامعة المنصورة

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