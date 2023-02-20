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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع صعب للغاية.. الرئيس الأوكراني يبث رسالة هامة للأوكرانيين بشأن دونباس

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الأوضاع في مدينة أوغليدار الواقعة في دونباس صعبة للغاية، وهناك مواجهات قوية بين الجيشين الأوكراني والروسي.

وقال الرئيس الأوكراني خلال اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأحد: "أفاد الجنرال يوري سودول، بأن الوضع باتجاه أوغليدار صعب للغاية".

وخلال الاجتماع، تحدث القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، أيضا عن الوضع بشكل عام في الجبهة وسير التعبئة.

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وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن العدو يواصل نقل الاحتياطيات في اتجاه أوغليدار، بغض النظر عن الخسائر.

وقال بوشيلين: "في اتجاه أوغليدار، لا يزال الوضع صعبا، نظرا لاستمرار العدو في نقل الاحتياطيات، بكميات كبيرة، وبغض النظر عن الخسائر، تحشد سلطات كييف جميع القوى البشرية وليس فقط العسكريين من القوات الأوكرانية.. يمكننا الآن أن نقول إن تلك الأكواخ الموجودة في الجزء الشمالي من أوغليدار، وما إلى ذلك تخضع لسيطرة قواتنا، لكن حتى الآن لا يوجد أعمال قتالية في المدينة نفسها".

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دونباس أوغليدار القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني أوكرانيا

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