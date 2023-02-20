أمير تنظيم داعش: ليس بالضروري أن يتحول كل سلفى إلى جهادي

حل أمير حدود داعش رشيد المصري٫ ضيفا على الإعلامي أحمد الدريني٫ في لقاء خاص عقب سقوطه في قبضة السلطات المصرية٫ على قناة الوثائقية.

وأوضح خلال حواره،:" ليس بالضروري أن يتحول كل سلفى إلى جهادي، والنسبة في النهاية من المتحولين أقل من النصف، فالسلفيون في مصر يقدرون بمئات الألوف.

وأضاف:" نسبة إسهام السلفية العلمية في التيار الجهادي هي الأكبر والنسبة الإخوانية أقل من السلفية العلمية.

وأكمل:" هناك بعض المنتمين من العائدين من تيارات أخرى، لافتا إلي أن البعض منهم تحولوا إلى جبهة أحرار الشام وتنظيمات أخرى وحدث في أكثر من دولة وليس مصر فقط.