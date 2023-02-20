أمير حدود داعش: كل تجارب الجهاديين فى البلاد التى مروا بها بائسة

تحدث هيثم عبد الحميد الشهير بـ “أمير حدود داعش رشيد المصري”، عن تجارب الجهاديين فى الدول التى سافروا إليها.

وأكد أمير حدود داعش رشيد المصري خلال حواره مع القناة “الوثائقية”، أن كل تجارب الجهاديين فى البلاد التى مروا بها كانت نهايتها بائسة.

ليبيا

وأشار أمير حدود داعش رشيد المصري ، إلى أنه سافر إلى ليبيا للجهاد بها إبان 2011 ، ثم عاد إلى مصر مرة أخرى بعد 10 اشهر ، ولفت إلى أنه قضى اجازة قصيرة بمصر وعاد مرة إلى للجهاد فى ليبيا إبان 2012

وتابع أمير حدود داعش رشيد المصري: عقب قتل السفير الأمريكي تم طرد المجاهدين المصريين من ليبيا ، فرجع إلى مصر ومنها إلى سوريا.