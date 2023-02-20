عناية رئيس التحرير.. أمير حدود داعش: استمعت في بداية طريقي لمحمد حسين يعقوب وحسان

حل أمير حدود داعش رشيد المصري٫ ضيفا على الإعلامي أحمد الدريني٫ في لقاء خاص عقب سقوطه في قبضة السلطات المصرية٫ على قناة الوثائقية.

وأوضح خلال حواره، أن قصته تشبه الكثيرين من رواد التيار الإسلامي؛ إذ تدرج في التعرف على أصدقاء ودعاه صغار في الكليات والحياة العامة كالجيران والزملاء.

وأكمل:" استمعت في بداية طريقي لمحمد حسان وهو ابن مدينتي (المنصورة)، ومصطفى العدوي أيضا، وفي القاهرة كنت اخضر خطب لمحمد حسين يعقوب.

وأختتم:" ليس بالضروري أن يتحول كل سلفى إلى جهادي، والنسبة في النهاية من المتحولين أقل من النصف، فالسلفيون في مصر يقدرون بمئات الألوف.