الرواق الأزهري للطفل والأسرة نشاط للشباب والرياضة بدمياط

واصلت إدارة تنمية النشء، بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، فعاليات برنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة، بالتعاون مع الأزهر الشريف "الجامع الأزهر"، وذلك بمركز شباب الناصرية، التابع لإدارة شباب فرع فارسكور، بحضور عدد كبير من النشء وأسرهم.

دار موضوع الندوة عن " الدين والأخلاق "، بحضور فضيلة الشيخ محمد طلعت الحديدى، الواعظ الديني بالأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ محمد السري، عضو علمي لرواق التجويد بدمياط، وفضيلة الشيخ عبده عبيد، مسؤل علمى بالرواق الأزهرى بدمياط.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تصحيح المفاهيم الدينية، تبصير النشء نحو الطريق الصحيح، توجيه النشء التوجيه السليم، الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان النشء.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب، والقائم بأعمال مدير المديرية أسامة خليفة.