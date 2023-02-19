بسعر 15 جنيها.. تعرف على أماكن توزيع الأرز المدعم في دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، عن ضخ كمية قدرها 35 طنا من الأرز العريض، بسعر 15 جنيها للكيلو، والحبة الفاخر بسعر 17 جنيها للمستهلك بخصم 1 جنيه لكل كيلو.

وأعلنت المديرية عن أن الأرز متاح حالياً بالعديد من المحلات العامة بنطاق المدينة { شارع فكري زاهر ( جلال الجميل - أسامة جويدة - عبده الشربيني - هاني شعيشع ) - شارع الشرباصي ( محمد هاجوج - عبد الوهاب أبو العنين - أحمد زهرة ) - منيه دمياط ( أدهم الشرقاوي ) - عزبة اللحم ( سعد فتوح ) - الشبطاني ( أشرف محمد جويدة ) "- شطا " بجوار المحكمة " - الشهابيه ( خالد قطاريه ) - السيالة ( علي النحيف ) - البصارطة ( عليوه السري ) - العطارين ( محمد ياسين ) - الشارع الحربي ( أماني الموافي )- دمياط الجديدة ( خالد السنباطي - محمد السعيد القواس.

وطالبت المديرية المواطنين بالتوجه إلى تلك المحلات العامة لشراء الأرز المدعم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإتاحة الأرز للمواطنين بسعر مخفض .