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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسعر 15 جنيها.. تعرف على أماكن توزيع الأرز المدعم في دمياط

منال عوض
منال عوض

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ، عن ضخ كمية قدرها 35 طنا من الأرز العريض، بسعر 15 جنيها للكيلو، والحبة الفاخر بسعر 17 جنيها للمستهلك بخصم 1 جنيه لكل كيلو.

 

وأعلنت المديرية عن أن الأرز متاح  حالياً بالعديد من المحلات العامة بنطاق المدينة { شارع فكري زاهر ( جلال الجميل - أسامة جويدة - عبده الشربيني - هاني شعيشع ) - شارع الشرباصي ( محمد هاجوج - عبد الوهاب أبو العنين - أحمد زهرة ) - منيه دمياط ( أدهم الشرقاوي ) - عزبة اللحم ( سعد فتوح ) - الشبطاني ( أشرف محمد جويدة ) "- شطا " بجوار المحكمة " - الشهابيه ( خالد قطاريه ) - السيالة ( علي النحيف ) - البصارطة ( عليوه السري ) - العطارين ( محمد ياسين ) - الشارع الحربي ( أماني الموافي )- دمياط الجديدة ( خالد السنباطي - محمد السعيد القواس.

 

وطالبت المديرية المواطنين بالتوجه إلى تلك المحلات العامة لشراء الأرز المدعم.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة  منال عوض محافظ دمياط بإتاحة الأرز للمواطنين بسعر مخفض .

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دمياط التموين مديرية التموين التجارة الداخلية محافظ دمياط منال عوض

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