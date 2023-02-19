إنعاش قلبي ورؤي.. تدريبات طارئة لأطباء بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بدمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط،في بيان صادر عنها، عن بدء عقد سلسلة من الدورات التدريبية للأطباء البشري العاملين بأقسام الطوارئ بمنشآت الرعاية الصحية الأولية.

وجاء في البيان ، أن الغرض هو تدريب الأطباء على التعامل الفورى مع حالات الطواريء بالمستشفيات.



وأشار البيان إلى أنه تم عقد الدورة التدريبية الرابعة على أعمال طوارئ الباطنة والجراحة طبقا لأدلة العمل الاكلينيكية لخدمات الطوارئ المقدمة بوحدات ومراكز طب الأسرة، كما تم التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وذلك في الفترة من الاثنين ١٣ فبراير وحتى ١٦ فبراير ٢٠٢٣ بمركز تدريب صحة المرأة.

وأضاف، أنه ذلك يأتى في إطار رفع مستوى الأداء الفني لأطباء التكليف وحرصا على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة بأقسام الطوارئ بمنشآت الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة.



