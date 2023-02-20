الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الترجي التونسي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، تدريباته اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .



وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين من التدريبات عقب العودة من ليبيا خلال مواجهة فريق المريخ السوداني.



واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الحكم المغربي رضوان جيدا لإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام الترجي التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتكون طاقم التحكيم من المغربي رضوان جيدا حكم للساحة، ويعاونه كل من الحسن أزاكاو مساعد أول ومصطفى أكركاد مساعد ثاني، وكريم صبري الحكم الرابع.

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شهداء بنينا في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.