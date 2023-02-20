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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يصل المنوفية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في المنوفية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلي محافظة المنوفية ، وكان في استقباله اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

تأتى تلك الزيارة فى إطار الجولات الميدانية لوزير التنمية المحلية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وكذا المتابعة الدورية للمشروع القومى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

جاء ذلك بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة.

وفى بداية اللقاء ، رحب محافظ المنوفية بوزير التنمية المحلية على أرض المحافظة ، مؤكدا على اعتزازه وتقديره بمدى التعاون والتنسيق التام بين الجهاز التنفيذى بالمحافظة والوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف القطاعات الحيوية والتى تستهدف تحسين  مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وأشاد المحافظ، بالدور الرائد لوزير التنمية المحلية فى دعم جهود المحافظة فى إحداث تنمية شاملة فى شتى المجالات المتنوعة.

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اليوم .. وزير التنمية المحلية يزور المنوفية لتفقد مشروعات المحافظة

وأكد وزير التنمية المحلية، أن زيارته اليوم تأتى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، وفى إطار الخطة الشاملة لمتابعة المشروعات التنموية ذات البعد الإجتماعى والإقتصادى لإعطاء دفعة تنموية للمشروعات فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

ويستهل وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية، الجولة بتفقد مصنع تدوير القمامة بقويسنا ويستكملان الجولة بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  بمدينة الشهداء ومعارض " أهلا رمضان"  واصطفاف معدات منظومة النظافة الجديدة ، ولقاء "رد الجميل " لتسليم كراسي كهربائية ومساعدات مالية لذوي الهمم والحالات الانسانية ، كما يتفقدا المدرسة الدولية كأول تجربة استثمارية في قطاع التعليم وأعمال تطوير ميدان الاسعاف الجديد و ممشي الشهداء الجديد .

منظومة النظافة محافظة المنوفية التنمية المحلية المشروعات التنموية محافظ المنوفية اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية

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