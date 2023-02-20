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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 150 مليون جنيه..

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يتفقدان الأعمال الإنشائية بمصنع تدوير القمامة بقويسنا

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية بالمنوفية

استهل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولتهما صباح اليوم بتفقد أعمال الإنشاءات بمصنع تدوير القمامة بقويسنا ، والمقام علي مساحة 10 أفدنة وبتكلفة 150 مليون جنيه  تنفيذ هيئة الإنتاج الحربى وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ،  وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع وتطوير مستوى منظومة تحسين البيئة والمخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها بما يعود بالنفع الاقتصادي  والبيئي على المحافظة ، رافقهم نائبه محمد موسي ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والسياسات العامة واللواء عماد يوسف السكرتير العام.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الوزارة تسعى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في بناء منظومة جديدة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء، وأكد اللواء هشام آمنة أن الدولة قامت بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات ، مؤكداً أن النجاح الحقيقي للمنظومة قائم علي إحداث تغيرات حقيقية في مستوى النظافة يشعر به المواطنين علي أرض الواقع.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن منظومة المخلفات الصلبة بالمنوفية تتضمن إنشاء مدفن صحي ومحطة وسيطة ثابتة و7 محطات متحركة ورفع كميات كبيرة من تراكمات المخلفات في حوالي 10 مواقع بالمراكز والمدن بالإضافة الي مصنع تدوير مخلفات، لافتاً إلي ان حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنوفية  تبلغ حوالي 443  مليون جنيه، بإلاضافة إلي أنه مخطط انشاء 3 مصانع تدوير مخلفات في مراكز ومدن الشهداء ومنوف وأشمون بتكلفة ستبلغ حوالي مليار جنيه بما يساهم في زيادة كفاءة عمليات تدوير المخلفات بالمحافظة بحوالي 1320 طن / يوم .

وخلال جولته بالمصنع وجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من انشاء المصنع ودفع الاعمال المتبقية تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة ودعم منظومة المخلفات بالمحافظة .

وأوضح  محافظ المنوفية أنه يتم إنشاء المصنع وفق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة وبتكنولوجيا ألمانية ، ويضم منطقة استقبال للمخلفات ، خط فرز وماكينة تقليب السماد ، غرفة تحكم ومراقبة الميزان ، خزانات صرف مياه وحريق ، ورش لصيانة المعدات  ، مناطق تخزين ، جراج معدات ، مبني الإدارة والعمال، غرفة الأمن، غرفة اللوحات الرئيسية والمولد للمصنع ، مشيراً بأنه تم الإنتهاء من الهيكل الخرسانى للسور الخارجى للمصنع  بنسبة 100%  وجارى عمل  التشطيبات النهائية  بنسبة تنفيذ 60%، وأضاف المحافظ أن المصنع يضم خط انتاج متكامل وسيعمل علي  إستقبال  القمامة والمخلفات  لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية التى تكفل تحقيق سبل الإستفادة منها ومن ثم نقل هذه النفايات للمدفن الصحي بالسادات للتخلص الآمن منها .

وخلال تفقدهم للمصنع ، أوضح محافظ المنوفية أن جملة الاستثمارات بقطاع تحسين البيئة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2022/2023 بلغت (179) مليون و(18) ألف جنيه لتنفيذ عدة مشروعات متنوعة ومن بينها توسعة مصنع تدوير القمامة بالشهداء وتطوير (5) ميادين بمنوف و(3) حدائق بشبين الكوم وتلا وبركة السبع ، فضلا عن دعم منظومة النظافة بـ (25) معدة جديدة بتكلفة (64 مليون جنيه ) لتوزيعهم على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والتي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين  .

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وزير التنمية المحلية المنوفية تدوير القمامة هشام امنة

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