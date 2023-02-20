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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستثمارات1.5 مليار جنيه.. آمنة: المدرسة الدولية بشبين الكوم إضافة قوية لمنظومة التعليم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية

تفقدا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في زيارة ميدانية إلى المدرسة الدولية بشبين الكوم ، التي تعد إضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة وأول تجربة استثمارية لتنمية الموارد الذاتية والاستفادة من الأصول الغير مستغلة بالمحافظة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص .

كان في استقبال وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية  محمد عبدالمرضى نصر رئيس مجلس إدارة شركة تفكير لخدمات التعليم وبحضور محمد موسى نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة و محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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وأشار اللواء هشام آمنة إلي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مناخ التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها وتخريج كوادر قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي ، مشيراً الي متابعة الدكتور مصطفي مدبولي لكافة مستجدات خطط تطوير التعليم بجميع مراحله علي أرض المحافظات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بالمحافظات بما يعود بالنفع العام علي المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على إنشاء وإقامة أول مدرسة دولية بشبين الكوم وفقاً لأحدث التصميمات الحديثة للمدارس الدولية، مشيرًا إلى أن المدرسة مقامة علي أرض فضاء  أملاك دولة غير مستغلة بمساحة 5200 متر بنظام حق الانتفاع بعائد استثماري بما يتجاوز  مليار و600 مليون جنيه، يتزايد تصاعديا طول مدة حق الانتفاع .

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم بدء الدراسة بالمدرسة الدولية وبلغ اجمالى عدد الطلاب ١٢٢٤طالب وطالبة وتضم مراحل التعليم الاساسى والثانوى  ، وتم تجهيز  الفصول الدراسية وغرف الرسم والعيادة والمعامل الأجهزة على أحدث النظم .

وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
وزير التنمية المحلية يتفقد المدرسة الدولية بشبين الكوم
تطوير التعليم وزارة التربية والتعليم وزير التنمية المحلية محافظ المنوفية المنوفية منظومة التعليم

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