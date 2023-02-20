رضا حجازي: إنشاء إدارة مركزية جديدة لأكاديمية معلمي التعليم الفني

أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته لحضور فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي، والتعليم المزدوج والتدريب المهني (2023 Edu Tech) معبرًا عن خالص الشكر والتقدير لكافة السادة الوزراء المشاركين في دعمهم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، شاكرًا كافة الجهات الداعمة لتطوير منظومة التعليم الفني بالقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام على جهودهم ودعمهم المتواصل للتعليم الفني.

وفى مستهل كلمته، أكد الدكتور رضا حجازي على أن التعليم الفني هو قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أنه سيقوم غدًا بتكريم أوائل الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها للعام الدراسي 2022، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023».

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المستمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات الدولية الداعمة لتطوير التعليم الفني والتي من أهمها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية (KW)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والاتحاد الأوروبي (EU)، ووحدة الدعم بالسفارة الإيطالية بالقاهرة؛ مما أسفر عن تحقيق الكثير من الإنجازات والممارسات المستحدثة في التعليم الفني بمصر.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفني منذ عام 2014 قد نتج عنه زخم غير مسبوق في هذا المجال، بداية باستراتيجية وخطة تطوير التعليم الفني الجديدة التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ 2018 والتي اعتمدت على تشجيع وتطوير التعليم الفني بكافة أنواعه، جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بجودته، حسب المعايير الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم اهتمام الوزارة بدعم وتنمية مهارات الأجيال القادمة من خلال التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج وهو أحد المنطلقات الناجحة لتشكيل مستقبل مصر؛ لذا ركزت خطة الوزارة على تطوير مناهج التعليم الفني، وفق منهجية الجدارات التي تتسم بربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة من مهارات وسلوكيات ومعارف، وكللت هذه المبادرة بإنشاء إدارة مركزية جديدة لأكاديمية معلمي التعليم الفني من أجل الإشراف على تدريب هؤلاء المعلمين على تدريس وتقييم المناهج المطورة، والاهتمام بإتقان الخريجين للمهارات المهنية، جنبًا إلى جنب مع السلوكيات المستدامة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن ما يتم إنجازه اليوم هو تغيير للصورة الذهنية للتعليم الفني عند الطلاب وأولياء الأمور، وبالتالي هناك طلاب تسعي للالتحاق بالتعليم الفني بمجموع أكبر من مجموع الثانوية العامة، متابعًا أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني أصبح يهدف إلى تحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات المهنية حتى تواكب المستويات العالمية، وتلبي احتياجات سوق العمل من المهن والتخصصات الجديدة، وإعداد كوادر فنية مؤهلة على مستوى عالي، موضحًا أن الوزارة تعتزم قريبًا توقيع بروتوكول يستهدف زيادة نسب تشغيل خريجي المدارس الفنية خارج مصر في إطار "التعلم للكسب".

وقال الدكتور رضا حجازى إن الوزارة تبنت مبادرة إشراك مؤسسات رجال الأعمال من القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية، فيما يعرف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقدم مدارس فنية نموذجية تهتم بالتخصصات التكنولوجية متسارعة التغيير في سوق العمل، إلى جانب تطبيق كافة وسائل التقييم والمتابعة التي تضمن درجة عالية من الجودة، وقد لاقت هذه المدارس الفنية النموذجية استحسانًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور مما أدى إلى تحسين الصورة الذهنية النمطية للتعليم الفني.

وأكد الدكتور الوزير أن الوزارة قامت بصفتها المشرفة على تكوين حوالي 80٪ من خريجي التعليم الفني، حسب تكليف السيد رئيس الجمهورية لها، في أكتوبر2018 بإنشاء هيئة "إتقان" المستقلة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني، وقد أوشكنا على تقديم اللائحة التنفيذية لقانون "إتقان" إلى رئاسة مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لاختيار مجلس إداراتها، وبدء تفعيل أعمالها، مشيرًا إلى أنه في القريب العاجل ستتقدم الوزارة بمشروع لتعديل مواد التعليم الفني في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981؛ لإيجاد الأساس القانوني لما تم من إنجازات وممارسات في السنوات الأخيرة، والتأكيد على استدامتها وتطويرها.

وفى ختام كلمته، قال الدكتور رضا حجازي: "أنه يأتي انعقاد فعاليات الدورة الثانية للمعرض والمنتدى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي، والتعليم المزدوج والتدريب المهني (2023 Edu Tech) في الفترة من 20-21 فبراير 2023 تعبيرًا عن اهتمام المجتمع المصري بتطوير التعليم الفني، وإلقاء الضوء على الجديد في مجالات تطوير التعليم الفني، ويمثل فرصة طيبة لالتقاء مقدمي خدمة التعليم الفني وممثلي سوق العمل، ونأمل أن يحقق هذا الملتقى الثاني الأهداف المرجوة منه"، موجهًا الشكر للدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني وفريق العمل علي ما قدموه تجاه التعليم الفني في مصر.