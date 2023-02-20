حكم رادع لأحد شركاء الإرهابي عادل حبارة في قضية رفح الثانية

عاقبت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أحد شركاء عادل حبارة بالسجن المشدد ١٠ سنوات في إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية «رفح الثانية».

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعون المقدمة من حبارة وآخرين، فى قضية مذبحة جنود الأمن المركزى برفح فى أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا بـ"رفح الثانية".

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 14 نوفمبر 2015 ، بالإعدام شنقا لعادل حبارة و 6 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "رفح الثانية"، وكما قضت بالمؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على لـ22 متهم وبراءة 3 متهمين.