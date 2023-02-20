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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختتام بطولة التأهيل الثانية لكرة السرعة للكبار في حلوان

صدى البلد

اختتمت أمس الأحد فعاليات بطولة التأهيل الثانية للكبار (٢٠٢٢/٢٠٢٣) للعب الزوجى والتى أقيمت فى الصالة المغطاة بجامعة حلوان تحت رعاية النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد وذلك بمشاركة ما يقارب ٦٠٠  لاعب ولاعبة يمثلون ١٦ هيئة تابعة من الهيئات الاتحاد.


يذكر أنه تم تنفيذ فعاليات بطولة التأهيل الأولى والثانية للكبار وجاري الاعداد لبطولة الجمهورية التى تقام فى مارس المقبل بإستاد القاهرة فى صالة ٤ وذلك لمساعدة اللاعبين الحصول على الحافز الرياضى للأوائل التى تقدمة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى لدعم الرياضة والرياضيين والتشجيع للمشاركة على البطولات وتحقيق الميداليات كما يقوم الاتحاد بمساعدة اكثر من ١٠٠ لاعب سنويا فى الحصول على درجات التفوق والحافظ الرياضى.


من جانبه قدّم احمد الخطيب رئيس الأتحاد المصرى لكرة السرعة شكره للأندية المشاركة ومرحباً بالأندية التي انضمت للتو للمنافسات، متطلعاً منهم تقديم الأفضل.

 

وأضاف الخطيب أنه يجب الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات اللاعبين خاصة وأننا أصحاب الريادة فى اللعبة.


وأشار الخطيب إلى أن قرار إقامة بطولة الجمهورية فى مارس بسبب امتحانات اللاعبين.


ووجه الخطيب، الشكر للجنة المسابقات بقيادة عماد الهابط عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات وذلك على الجهود المبذولة خلال التنظيم والنجاح والظهور بشكل مُتميز ومُشرف .

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