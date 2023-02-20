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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع الدينار الكويتى.. ننشر أسعار العملات العربية في مصر اليوم

صدى البلد

يرصد “صدى البلد”، حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، الاثنين، 20 فبراير 2023؛ وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي وبنكي "الأهلي ومصر" مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار العملات العربية

الدينار الكويتي يسجل 99.61 جنيه


ترجع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم، الاثنين، أعلى العملات العربية سعرا لنحو 95.93 جنيه للشراء و99.61 جنيه مقارنة 99.67 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضى بتراجع 6 قروش.

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه بختام تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 8.09 جنيه للشراء و8.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي


وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بختام تعاملات الاثنين فى البنك الأهلي 8.28 جنيه للشراء و8.30 جنيه للبيع .


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه في ختام تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 95.93 جنيه للشراء و 99.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي 
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم فى بنك مصر لتصل إلى نحو 8.09 جنيه للشراء و8.14 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو  8.28جنيه للشراء و8.30جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه بختام تعاملات الأحد أعلى العملات العربية سعرا 99.65 جنيه للشراء و100 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه بختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو  8.13جنيه للشراء و8.16جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي


وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.31جنيه للشراء و8.33 جنيه للبيع.

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