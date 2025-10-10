ننشر نتيجة انتخابات نقابة الأطباء في المنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة الأطباء في محافظة المنوفية عن إنتهاء الفرز و إعلان النتيجه للنقابة الفرعية فى نقابة اطباء المنوفية.

الفائزون فوق السن الدكتور علاء الحلبي، الدكتور محمد النجار

بينما جاءت نتيجة تحت السن الدكتورة مني سلامة والدكتورة منار فصيح.

وأجريت اليوم انتخابات نقابة الأطباء في محافظة المنوفية علي عدة مقاعد وسط توافد من أعضاء النقابة الفرعية.

واقيمت الانتخابات بمدينة شبين الكوم بمقر النقابة الفرعية علي مدار اليوم الجمعة وذلك تحت إشراف كبير.

وتوافد العشرات من الأطباء للإدلاء بأصواتهم علي مدار اليوم حيث شهدت الانتخابات حضور متوسط من جانب اطباء المنوفية.