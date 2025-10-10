آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من المنزل والجسد.. اقرأها الآن

لاشك أنه إذا كان هناك آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من البيت والجسد فورًا ، فإنه ينبغي معرفتها للتخلص من هذا الخوف الكبير الذي يصيب الكثيرين، وذلك الفزع الذي يؤرق حياتهم، حيث تعد آية يكرهها الشيطان والجن آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من البيت والجسد فورًا من الأمور المطمئنة، التي تجنب الإنسان كثير من الأخطاء والآثام التي قد يقع فيها بسبب الخوف، وهو ما تضع له نهاية آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من البيت والجسد فورًا.

آية يكرهها الشيطان

لعل الحديث عن آية يكرهها الشيطان والجن وتطردهم من البيت والجسد فورًا، هو يخص آية الكرسي التي تعد أعظم آية في القرآن الكريم إضافة إلى عدد من الفضائل الكثيرة الأخرى، والتي وردت بها السنة النبوية، وآية الكرسي هي الآية 255 من سورة البقرة.

وعُرفت بكونها سيدة القرآن الكريم، وقراءة آية الكرسي عبادة لله وراحة للقلب، وفيها توجد القاعدة الأساسية للدين الإسلامي التي هي معنى التوحيد الخالص لله- تعالى- وفيها أيضًا علاج للعديد من الأمراض الجسدية والنفسية، وكما أنها مكونةٌ من 50 كلمةً فيها 50 بركةً من الله، وهي من الآيات التي جمعت الكثير من أسماء الله ففيها 17 اسمًا لله- تعالى- منها الاسم الأعظم الذي لا يُرد دعاء المسلم عند الدعاء به.

ودلت السنة النبوية على فضل قراءة آية الكرسي دبر الصلاة، فروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: عن رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلا الْمَوْتُ»، أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وابن السني.

يوضح الحديث أن المداومة على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة ويستمر على قراءتها يستحق الجنة والفاصل بينه وبينها هو الموت لأنه بالموت قد انقطع العمل واستحق الجزاء -الجنة-.

تحصين بآية الكرسي

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيطان الرجيم يفر ويهرب عند سماع ذكر الله تعالى، وترديد الأذان وآية الكرسي 11 مرة.

واستشهد «جمعة» بما روي عن جابر بن عبدالله- رضي الله عنهما-: أنه سمع النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا دخل الرجل بيته، فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عَشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعَشاء» رواه مسلم.

وأضاف أن السحر موجود في جميع الكتب المقدسة، كما أن جميع الأديان أقرت بوجود الحسد، ومن ناحية الواقع فالسحر والحسد من قبيل الطاقة السلبية ولهما أثر سيء في الكون، منوهًا بأنه يمكن التعامل مع الحسد والسحر من خلال العلوم الشرعية.

ونبه إلى أن القرآن يتكلم عن هذا الملف ويقول: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا»، حيث أن الله- تعالى- أثبت أن الشيطان عدو وسلبي ومؤذٍ وكيده ضعيف ووسواس خناس أي أنه في حالة رعب مستمر من ابن آدم، مشيرًا إلى أن الشيطان يلقي طاقة سلبية في نفوس البشر ولهذا يهرب عند ذكر الله أي أنه يمكن القضاء عليه بأبسط الطرق.

وأشار إلى أن الشيطان وأولاده يهربون من الأذان وهو موجود وله كيد ضعيف ويذهب بأقل ما يكون من ذكر الله، وهو يرى داخل الإنسان إن كان قويًا أو ضعيفًا، والضعف هنا يعني الجسم والشخصية والإيمان، مشددًا على أن الشيطان يفر من الإنسان القوي.

ولفت إلى أن السلاح في مواجهة الشيطان حالة نفسية يجب أن يكون فيها قوة، لأن الشيطان ليس له سلطان على البشر بل يوسوس من الخارج، وجميع الظواهر المرئية بالعين المجردة مفسرة بأنه يوسوس ويمكن التعامل معه بذكر الله وتلاوة آية الكرسي 11 مرة.

وأفاد بأنها تجربة نفذها العلماء وكأن الألفاظ لها قوة وإيجابية تصنع ما يشبه الهالة تصد السلبية، كما أن سورة يس لما قُرئت لها أي أنها يمكن قراءتها للتحصين، كما أن الفاتحة رقية نرقي بها.



فضل آية الكرسي

- أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ آية الكرسي بعد كل صلاةٍ؛ حيث قال -عليه الصلاة والسلام-: (مَن قرأَ آيةَ الكرسيِّ دبُرَ كلِّ صلاةٍ مَكْتوبةٍ، لم يمنَعهُ مِن دخولِ الجنَّةِ، إلَّا الموتُ).

- ‏أنها تحفظ القارئ لها من العين، والسحر، والمس؛ إذ إن الله- تعالى- جعلها حرزًا من الشيطان، والجن والسحرة، والمشعوذين، فمن قرأها في الصباح حفظه الله- تعالى- حتى المساء، ومن قرأها في المساء حفظه الله تعالى حتى الصباح.

‏ -أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يقرأها عند النوم؛ ليدفع بها الشياطين.

‏-‏ أنها احتوت على أسماءٍ من أسماء الله الحسنى، ومنها اسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب.

فوائد آية الكرسي

‏1. من يقرأها في بيته تكون حارسة له وتُخرج منه الشيطان.‏

‏2. ‏من يقرأها في الليل يخرج الشيطان من بيته ولا يدخله حتى يصبح.‏

‏3.‏ من يقرأها في الفراش قبل النوم عن نفسة أو عن أولاده يحفظهم الله -تعالى- ولا يقربهم الشيطان حتى يصبحوا، كما يبعد ‏عنهم الكوابيس المزعجة.‏

4.‏ من يقرأها في الصباح قبل أن يخرج من بيته ومن ثم يقول بعدها يا حفيظ ثلاث مرات فسوف يكون في حفظ الله تعالى إلى أن ‏يعود

5.‏ لمن يقرأها في الليل أو النهار بأي عدد (أقلها ثلاث مرات) تشرح الصدور وتكشف الهموم والغم والكربات وتحفظ النفس والأولاد والمال.‏

6.‏‎ ‎ لقراءتها بعد كل صلاة مكتوبة أجر عظيم.

آية الكرسي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم/ بسم الله الرحمن الرحيم: « اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» الآية 255 من سورة البقرة.