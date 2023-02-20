رسميا.. المنتخب الأولمبي يلتقي زامبيا 22 و27 مارس في تصفيات باريس 2024

تقرر إقامة مباراتي المنتخب الأولمبي مع نظيره الزامبي يومي 22 مارس باستاد الدفاع الجوى الساعة السادسة مساء و27 مارس فى مدينة نيدولا بزامبيا الساعة السادسة أيضا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، وهي البطولة المجمعة التي يتأهل منها أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد "باريس 2024" بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على البطاقة الرابعة.

وجاء الاستقرار على موعد المباراتين بناء على رغبة المنتخبين من خلال مخاطبات رسمية، ويعتبر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى نفسه فى حالة انعقاد مستمر استعدادا للجولة الحاسمة والمهمة جدا فى مسيرة المنتخب نحو تحقيق الحلم الأولمبي، ويتابع الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية مع ميكالى والإدارية مع محمود حرب المدير الإداري.

ويضم جهاز المنتخب الأوليمبي كلا من: ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب للحراس وليونياردو مخطط احمال وجواو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الإداري وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدرى أخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم وعمر سلمان الإدارى واحمد محمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان ومحمد عيد للمهمات.

