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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 : تحتاج للمساعدة

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، قد يستمر في التألق على الصعيد المالي بمجهوده وليس بمساعدة الآخرين، لا يهتم كثيرًا بالمجاملات التي يرضيها الناس، يطمح إلى التغيير إلى الأفضل والمناصب المرموقة.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

تشير التنبؤات الفلكية اليومية إلى أنك قد تتخلص من مشكلة صحية مزمنة وتشعر بتحسن، قد يبدأ البعض نظامًا صحيًا جديدًا وإجراء بعض التغييرات في نمطهم الغذائي من أجل البقاء بصحة جيدة، قد يتم تعيين بعض المسؤوليات الجديدة لك في مجال العمل والتي قد تحتاج إلى مساعدة من الزملاء.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

قد تشعر ببعض التوتر في العمل وقد يؤثر الشعور بعدم الرضا على إنتاجيتك، تجنب اتخاذ أي نوع من القرارات المهنية الهامة اليوم.

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد يأتي اليوم بنتائج مختلطة، أولئك الذين لديهم حساسية في الجهاز الهضمي، قد يعانون من مشاكل صحية مثل القيء أو الإسهال.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد يكون شريكك مشغولاً اليوم ويجد صعوبة في الرد على مكالماتك أو رسائلك، حاول أن تكون داعمًا وصبورًا اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

هذا يوم معتدل على الجبهة الداخلية وقد تتخذ بعض القرارات المهمة فيما يتعلق بحياتك المهنية أو تعليمك، قد لا يفهم أحباؤك وجهة نظرك وقد يجعلك ذلك تشعر ببعض الحزن.

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