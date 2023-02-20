رعب كل دقيقة.. تسجيل 20 هزة زلزالية في هطاي التركية وحدها

ذكرت وسائل إعلام متفرقة، تسجيل 20 هزة ارتدادية زلزالية منذ وقوع الزلزال الجديد في هطاي الذي بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وزاد عدد الهزات، بعدما كان قد ذكر مركز أبحاث الزلازل في البوسفور، بتسجيل 14 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزالين بهطاي التركية.

يأتي ذلك، فيما أفادت الأنباء بسقوط بعض المباني في هطاي بتركيا جراء الهزات الأرضية الأخيرة.

كما ذكرت الأنباء بحدوث هزة ارتدادية جديدة في هطاي بتركيا، وهو ما أدى بالحكومة إلى وقف حركة الطيران في مطار هطاي.

وفي هذه الأثناء، ناشد نائب رئيس تركيا، المواطنين بعدم التوجه أو الدخول إلى المباني في المدن المتضررة.