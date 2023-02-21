آخر موعد لغلق باب الالتماسات على نتائج الترم الأول بألسن عين شمس

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس أنه سيتم فتح باب التقدم للالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول من يوم الاحد الموافق 19 فبراير حتي الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023.

وكشفت الدكتورة سلوي رشاد عن بعض التعليمات عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي :

أولا : يتم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من يوم الأحد الموافق ١٩ / ٢ / ٢٠٢٣.

ثانيا : يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وايضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها ، لانه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.

ثالثا : يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ / ٢ / ٢٠٢٣ وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

شاركت كلية الألسن بجامعة عين شمس، في الدورة التدريبية وورشة العمل التى نظمتها إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفتره من ١٣ وحتى ١٥ من فبراير الجاري، والتى شهدت حصول فريق كلية الألسن على المركز الأول علي مستوي الجامعة في تقديم بحث متميز.

وقامت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، بتكريم الفريق الطلابي المشارك في المسابقة بحضور الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مؤكدة أن الأنشطة الطلابية ركن أصيل داخل الحياة الجامعية بهدف تنمية مهارات الطلاب ورعايتها لإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.