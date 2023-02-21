غرفة الملابس الجاهزة: مصر من كبرى الدول المصدرة للجينز .. فيديو

كشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، هدف تطوير قطاع الغزل والنسيج في الدولة المصرية.

واضاف "محمد عبد السلام" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون" الفضائيه، أن الهدف هو الخروج وتشجيع المستثمرين في الدخول لقطاع الغزل والنسيج والنهوض به، موضحاً أن دمج الشركات مع بعضها في نفس التخصص الخاص بها هو أول طرق نجاح القطاع.

وتابع الدكتور محمد عبد السلام، أن شركات الغزل والنسيج كانت 31 شركة تم ضمهم في 9 شركات فقط، مشيراً إلى أن مصر أصبحت من كبري الدول المتخصصة في تصدير الجينز.