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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء. 

 


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 21 10
بنهــــا 20 12
دمنهور 20 11
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 19 11
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 13
شبين الكوم 20 13
طنطا 19 12
دمياط 18 11
بورسعيد 17 12
الإسماعيلية 20 12
السويس 19 11
العريش 18 11
رفح 17 11
رأس سدر 19 9
نخل 18 8
كاترين 18 4
الطور 22 11
طابا 20 11
شرم الشيخ 25 17
الإسكندرية 19 12
العلمين الجديدة 18 12
مطروح 17 10
السلوم 17 9
سيوة 19 8
رأس غارب 22 12
الغردقة 23 15
سفاجا 23 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 27 16
حلايب 25 15
أبو رماد 25 14
رأس حدربة 24 14
الفيوم 20 8
بني سويف 20 7
المنيا 21 7
أسيوط 21 6
سوهاج 21 8
قنا 28 10
الأقصر 26 10
أسوان 28 14
الوادي الجديد 24 9
أبوسمبل 25 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 33 20
المدينة المنورة 32 15
الرياض 28 11
المنامة 21 17
أبوظبي 24 18
الدوحة 26 15
الكويت 22 10
دمشق 16 3
بيروت 18 11
عمان 14 6
القدس 15 5
غزة 18 10
بغداد 23 7
مسقط 26 21
صنعاء 27 7
الخرطوم 36 19
طرابلس 20 9
تونس 23 8
الجزائر 21 11
الرباط 22 9
نواكشوط 33 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 11 1
إسطنبول 16 8
إسلام آباد 25 10
نيودلهى 31 17
جاكرتا 31 24
بكين 4 3-
كوالالمبور 32 23
طوكيو 9 1-
أثينا 17 9
روما 17 7
باريس 15 7
مدريد 16 4
برلين 11 7
لندن 13 5
مونتريال 2- 10-
موسكو 9- 17- 
نيويورك 12 1
واشنطن 19 3
أديس أبابا 27 9

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