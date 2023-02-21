الطماطم بـ 5.5 جنيه.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 فبراير

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات، والبصل بين 8 و11 جنيها.
أسعار الخضروات:
الكوسة بين 6 و7 جنيهات.
الفاصوليا بين 18 جنيهات و22 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.
الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها.
الملوخية بين 4 و7 جنيهات.
الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.
أسعار الفاكهة
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
اليوسفي بين 4 و10 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
الرمان بين 8 جنيهات و14 جنيها.
الجوافة بين 4 و9 جنيهات.