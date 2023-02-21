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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 28300 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر، اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 28300جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 28500جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 27500جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 27500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 26500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 27000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء  28300جنيه للطن مقارنة 27 الف جنيه مطلع الأسبوع الماضي.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 27000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 27000جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 27000 جنيه للطن الواحد


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1903 جنيهات لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1875 جنيها لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الثلاثاء 1860جنيه للطن .


وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الثلاثاء 1885جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الثلاثاء 1855 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء 1850جنيه للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء عند 1898جنيها للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 1925 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الثلاثاء  1840 جنيها للطن.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 21 فبراير

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