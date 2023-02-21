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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

99 جنيها للدينار الكويتي و30.42 للدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 فبراير

أسعار العملات
أسعار العملات

يقدم موقع صدى البلد، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

 

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 21-2-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

الدولار الأمريكي شراء 30.42 جنيه، والبيع 30.52 جنيه.
اليورو شراء 32.4703 جنيه، والبيع 32.635 جنيه.
الجنيه الاسترليني شراء 36.5496 جنيه، والبيع 36.7705 جنيه.
ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.5434 جنيه، والبيع 22.6611 جنيه. ‏
الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.3601 جنيه، والبيع 4.3827 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.9517 جنيه، والبيع 2.9742 جنيه.
الكرونا السويدية شراء 2.901 جنيه، والبيع 2.9217 جنيه.
الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 32.8332 جنيه، والبيع 33.0232 جنيه.
ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.6104 جنيه، والبيع 22.7829 جنيه.
ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.8772 جنيه، والبيع 21.0771 جنيه.

 

سعر صرف العملات العربية اليوم:

سجل الدينار الكويتي للشراء 96.0076 جنيه و 99.6409 جنيه للبيع.
وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.0988 جنيه و 8.1413 جنيه للبيع.
سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.2886 جنيه و 8.3095 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 78.6047 جنيه و 80.9678 جنيه للبيع.
و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 77.2081 جنيه و 79.2727 جنيه للبيع.

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8 جنيه  و8.3434  جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 42.3088 جنيه و42.998 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 21 فبراير

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