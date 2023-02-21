جميل عفيفي عن زيارة الرئيس الأوزبكستاني: دليل على قوة العلاقة بين البلدين

علق الكاتب الصحفي جميل عفيفي، على زيارة الرئيس الأوزبكستاني لمصر، قائلا: الدولة المصرية تدير سياستها الخارجية بشكل احترافي، منوها بأن علاقة مصر مع دول العالم قوية وطيبة.

وأضاف "جميل عفيفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تُقيم علاقات خارجية متوازنة مع كافة دول العالم، حيث بدأت الدولة مؤخرا تقوية العلاقات شرقا، بداية من زيارة الرئيس السيسي إلى الهند، وغيرها.



واسترسل: العلاقات القوية والمتعددة مع دول العالم تعود بالنفع على مصر، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات، منوها بأن زيارة الرئيس الأوزبكستاني دليل على قوة العلاقة بين البلدين في العديد من المجالات.



ولفت إلى أن مصر أصبحت دولة رائدة في العديد من المجالات الاستثمارية، أهمها مجال الطاقة والزراعة، مؤكدا أن الدولة أصبحت جاذبة للاستثمار من كل دول العالم.