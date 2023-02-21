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تعليم

إعلام القاهرة تنظم ندوة لدعم الاقتصاد المصري بمشاركة اتحاد طلاب تحيا مصر

الدكتورة حنان جنيد
الدكتورة حنان جنيد

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، والدكتور داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة بالكلية، ندوة حول "الإعلام ودعم الاقتصاد المصري"، بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة القليوبية.

وفي إطار مبادرة دعم الاقتصاد المصري وفق رؤية مصر 2030، بقاعة المؤتمرات بالكلية، تنفيذا لتوجيه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بتوجيه مشروعات التخرج نحو الجوانب التطبيقية التى تصب في خدمة القضايا المجتمعية، ودعم المبادرات الوطنية، ومشروعات التنمية المستدامة، وفى مقدمتها دعم الصناعة والاقتصاد القومي.

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وشارك في الندوة الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جيهان مديح المُحاضرة بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية العسكرية، والمهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، والأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وتأتي هذه الندوة في إطار مشروع تخرج مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان حول دعم الصناعات المصرية في الأماكن غير المعروفة، والذي يٌقام بالتعاون بين كلية الإعلام واتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة القليوبية، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

وتهدف مبادرة دعم الاقتصاد المصري إلى تسليط الضوء على الصناعات المصرية القومية والتي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري بشتى الطرق من أجل تحقيق نهضة صناعية لما لها من دور رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، ودفع عجلة التصدير، وزيادة الناتج المحلي.

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جامعة القاهرة التنمية المستدامة محافظة القليوبية وزارة الشباب والرياضة كلية الإعلام رؤية مصر 2030 مصر 2030 مشروعات التنمية المستدامة الدكتورة حنان جنيد الإعلام بجامعة القاهرة

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