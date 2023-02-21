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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تنظم بطولة للشطرنج فردى للطلبه والطالبات.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 

 

أعلنت الإدارة العامة لرعاية للشباب بجامعة القاهرة ، عن إقامة بطولة الجامعة فى الشطرنج فردى ، وذلك خلال الفتره ٥ مارس حتى يوم ٩ من نفس الشهر.

كما أعلنت الادارة العامة لرعاية الشباب ، أن الفائزين الأول يقدم لهم جوائز مالية قيمتها

المركز الأول ٦٠٠ جنيه

المركز الثانى ٥٥٠ جنيها

المركز الثالث ٥٠٠ جنيه

المركز الرابع ٤٥٠ جنيها

المركز الخامس ٤٠٠ جنيه

جامعة القاهرة

وأنهت جامعة القاهرة ماراثون امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2023، والتي بدأت 29 يناير الماضي ، وأداها ما يقرب من 33 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج، وسط إجراءات احترازية مُشددة، وشهدت انضباطًا وهدوءًا، ولم يتم رصد أية معوقات تؤثر على سيرها، وتم توفير كافة الخدمات الطبية والأمنية والخدمات المعاونة اللازمة لحسن سير وانتظام العملية الامتحانية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الامتحانات قد وضعت وفقا للمعايير التي أقرها مجلس الجامعة ما بين أسئلة موضوعية بنظام البابل شيت وأسئلة حل المشكلات، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق المعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى نجاح الجامعة في التحول من نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم المدمج، كأحد المسارات التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد، وتحقيق الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا المتطورة والمستمرة في التعليم، ونظم التقويم الإلكترونية الحديثة، والتوسع في تقديم أحدث البرامج التي تستهدف سوق العمل.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة تكنولوجيا Jobs Education

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