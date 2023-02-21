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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سهر وعدم التزام.. كولر يجري اختبارا مفاجئا للاعبي الأهلي

كولر
كولر

أظهر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، العين الحمراء للاعبي الفريق، بعد الهزيمة الأخيرة بنتيجة 1 - 0 أمام الهلال السوداني، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لما كشفه الإعلامي الرياضي حامد وجدي، خلال ظهوره بقناة “أون تايم سبورتس”، فإن كولر طلب من بداية الموسم اختبارات معينة للاعبين تتمثل في قياسات “بصمة القدم ونسبة الدهون ونسبة كرات الدم البيضاء والحمراء”، لمعرفة نسبة حرق الدهون عند كل لاعب تحت مسمى DNA.

وقال إنه بالفعل تم عمل التحاليل لكل لاعب مرتين كل أسبوع، لكن لم يتم تكرارها لأنها مكلفة جدا، ليطلب كولر أن تكون مرة واحدة في الأسبوع، لكنها توقفت ثم أجراها اللاعبون قبل المشاركة في كأس العالم.

واضاف أنه طوال الفترة الماضية تم إرسال رسائل لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بأن هناك عدم التزام من أكثر لاعب في الفريق، وبالتحديد تتعلق بسهر 3 لاعبين، وبدوره أخبر اللاعبين وحذرهم من ذلك، وقال لهم نصا إنه سيكون هناك عقوبات وخصم، كما أنه سيبلغ كولر بكل ما يحدث، والذي طلب أن يخضعوا لاختبارات القياسات مجددا.

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