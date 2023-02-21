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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم يوجه بزيادة منتجات مدارس الثانوية الفنية الزراعية وطرحها للمواطنين

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم توفير منافذ بيع للمنتجات الغذائية والزراعية لكافة المدارس الثانوية الفنية الزراعية للمواطنين ، في البيئة المحيطة بتلك المدارس، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بكل محافظة.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيادة الإنتاج والكميات المعروضة من هذه السلع خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا التوجيه جاء في ضوء ما لمسناه خلال زيارة المدارس الفنية بمحافظة البحيرة من المشاركة الفعالة للمدارس الثانوية الفنية الزراعية بالمحافظة في توفير منتجات تتمثل في منتجات الألبان، والصناعات الغذائية، والعجائن والمخبوزات، ومنتجات الخضر من الصوب الزراعية للمواطنين في الأماكن المحيطة بتلك المدرسة.

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