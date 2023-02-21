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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير خارجية الإمارات يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض أيدكس

وزير خارجية الإمارات
وزير خارجية الإمارات يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع

تفقد الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات معرض الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات اليوم الثاني لمعرض أيدكس أبو ظبي 2023. 

واطلع على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب "زايد" عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع  في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية  بمختلف أنواعه، مُبديا إعجابه بجودة وتميز المنتجات ودور الهيئة المتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة.

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