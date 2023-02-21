وزير خارجية الإمارات يتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض أيدكس

تفقد الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات معرض الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات اليوم الثاني لمعرض أيدكس أبو ظبي 2023.

واطلع على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب "زايد" عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مُبديا إعجابه بجودة وتميز المنتجات ودور الهيئة المتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة.