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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 13

صدى البلد

  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا /الأربعاء/، طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.. بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء. 


وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ومتوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. 


وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.


وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر 
العظمى الصغرى
القاهرة 20 13
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنهــــا 20 13
دمنهور 20 11
وادى النطرون 21 11
كفر الشيخ 19 11
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 13
شبين الكوم 20 13
طنطا 19 12
دمياط 19 11
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 21 12
السويس 20 11
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 22 11
نخل 18 08
كاترين 18 04
الطور 22 11
طابا 20 11
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 19 12
العلمين الجديدة 18 12
مطروح 18 10
السلوم 18 09
سيوة 19 08
رأس غارب 23 12
الغردقة 23 15
سفاجا 23 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 27 16
حلايب 25 15
أبو رماد 25 14
رأس حدربة 24 14
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 07
أسيوط 22 06
سوهاج 22 08
قنا 28 10
الأقصر 26 10
أسوان 28 14
الوادى الجديد 27 09
أبوسمبل 28 12
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة 33 19
المدينة 32 16
الرياض 29 16
المنامة 23 17
أبوظبى 24 18
الدوحة 27 16
الكويت 22 13
دمشق 18 03
بيروت 18 12
عمان 18 06
القدس 17 06
غزة 18 11
بغداد 23 08
مسقط 28 21
صنعاء 27 09
الخرطوم 36 19
طرابلس 22 10
تونس 22 09
الجزائر 18 07
الرباط 29 16
نواكشوط 30 17
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 14 02
إسطنبول 14 06
إسلام آباد 24 11
نيودلهي 30 16
جاكرتا 29 24
بكين 10 03-
كوالالمبور 33 23
طوكيو 10 00
أثينا 19 08
روما 16 07
باريس 11 06
مدريد 17 05
برلين 11 05
لندن 09 04
مونتريال 04- 12-
موسكو 13- 16- 
نيويورك 07 04
واشنطن 09 06
أديس أبابا 27 11

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