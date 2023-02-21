صلاح الدين يستقبل وزير الصناعات المتقدمة الأرميني بمعرض الدفاع بدبي

خلال مشاركته بمعرض الدفاع الدولي "IDEX 2023"..

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، روبرت كاردتشيان وزير الصناعات التكنولوجية المتقدمة الأرميني بجناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ورحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بوزير الصناعات التكنولوجية المتقدمة الأرميني، مستعرضاً قدرات وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري المصري، لافتاً إلى حرص الوزارة على المشاركة في معرض "IDEX 2023" بجناح يضم نماذج متنوعة ومتميزة من منتجاتها العسكرية وعدد من الأنظمة الدفاعية مثل الرادار الثنائي ونظام التعارف المصري المؤمن IFF ونظام الإعاقة الإلكترونية على الطائرة بدون طيار وغيرها من المنتجات التي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية.

وأشاد الوزير "محمد صلاح" ، بتطور الصناعات العسكرية الأرمينية، مثمناً على ما بلغته العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر وأرمينيا من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين والذي اتضح جلياً خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأرمينيا بالشهر الماضي ومشاركة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا في القمة العالمية للمناخ COP27 التي عُقدت في شرم الشيخ بشهر نوفمبر الماضي.

فيما أعرب روبرت كاردتشيان وزير الصناعات التكنولوجية المتقدمة الأرميني عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيداً بمنتجات وزارة الإنتاج الحربي العسكرية المتقدمة والتي قام بالإطلاع عليها خلال زيارته لجناح الوزارة بمعرض "IDEX 2023"، معرباً عن اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، خاصةً في ظل علاقات الصداقة (الأرمينية – المصرية) المتينة والممتدة تاريخياً، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصاً مجال التحول الرقمي والإستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مباديء الثورة الصناعية الرابعة.

وحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على زيارة جناح جمهورية أرمينيا بالمعرض والإطلاع على منتجات الجهات الأرمينية المشاركة، حيث أشاد بتطور الصناعات العسكرية الأرمينية وأعرب عن تطلعه لعقد شراكات ناجحة مع الشركات الأرمينية المختلفة العاملة بمختلف مجالات تصنيع الأنظمة الدفاعية والتسليح.

EDEX

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه خلال هذا اللقاء حرص الوزير على توجيه الدعوة لوزير الصناعات التكنولوجية المتقدمة الأرميني وللشركات الأرمينية للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الدفاع المصري "EDEX" المزمع إقامته بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن معرض الدفاع الإماراتي "IDEX 2023" يعد منصة هامة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات بمجال صناعات الدفاع والتسليح لذا يحرص السيد الوزير على الإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لمختلف الجهات المشاركة بالمعرض بهدف التعرف علي أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة.