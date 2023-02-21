بالإمارات.. وزير الإنتاج الحربي يلتقي نظيره الصربي لبحث سبل التعاون المشترك

خلال مشاركته بفاعليات معرض الدفاع الدولي "IDEX 2023" المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري؛ اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بـ Milos Vucevic وزير الدفاع الصربي.

أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن اللقاء شهد استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للجانبين كما شهد التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الوزارتين فى العديد من مجالات التصنيع المختلفة علي صعيد التصنيع العسكري، مؤكداً على أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

بدوره لفت Milos Vucevic وزير الدفاع الصربي إلى اهتمام الجانب الصربي بتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مضيفا أن ذلك يأتى في إطار ما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

وفي ذات السياق قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بزيارة جناح شركة "يوجو إمبورت" الصربية حيث أشار إلى العلاقات التاريخية القوية بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الصربية حيث تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، مشيداً بما قام بالإطلاع عليه من المنتجات العسكرية المعروضة بجناح الشركة.

من جانبهم قام ممثلو الشركة الصربية بإجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها من (الأسلحة، الذخائر، العربات المدرعة، المدافع، وغيرها من المنتجات العسكرية) إلى جانب الإشارة إلى نبذة عن مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة المختلفة، معربين عن تطلعهم إلى التعاون مع شركات الإنتاج الحربي.

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر أن السيد الوزير حريص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشاركته بمعرض "IDEX 2023" للإطلاع على إمكانيات وقدرات مختلف الشركات المشاركة بهدف التعرف علي أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات والعمل على توطينها داخل الجهات التابعة.