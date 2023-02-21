علا رامي: معملتش عمليات تجميل وتوقفت عن التمثيل سنتين لهذا السبب| فيديو

قالت الفنانة علا رامي، إنها قامت بتحضير عمل فرعوني مسرحي، ولكن توقف لارتفاع التكلفة وقلة الانتاج، و قامت وزارة الثقافة بدعم للجمهور بأسعار بسيطة للمسرحية.

واكدت"علا رامي" خلال لقائها مع الاعلامية نشوى مصطفى ببرنامج "بنت البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، أنها ضد مبدأ عمليات التجميل و لكن ليست ضد تجميل الوجة، و أنها تسير وفقا لنصيحة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بعدم تلاعب الانسان بخطوط وجهة الجميلة التى تظهر مع الزمن و عوامل تقدم العمر.

حنفى الابهه

وعبرت "علا رامى" عن فرحتها بأختيار "الزعيم" عادل إمام لها بالتمثيل معه فى فيلم "حنفى الابهه"، و أيضا التمثيل أمام الفنان الراحل فاروق الفيشاوى.

وأوضحت "علا رامى" انها توقفت عن التمثيل و الساحة الفنية لمدة سنتين بسبب كورونا، و لكنها عاودت التمثيل للاشتراك فى مسلسل "وادى الجن"و "العيلة دية" و أيضا بدأت العمل فى المسرح مرة اخرى.