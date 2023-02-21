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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق فلوكس: لو جسدت أي دور فني بالخارج سأحصل على كأس.. فيديو

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

أكد الفنان فاروق فلوكس، أن الأعمال التى يقوم بتجسيدها يصدقها المواطنين، مثل أدواره فى مسلسل دموع فى عيون وقحة، وفيلم الراقصة والسياسي، وضرب الهواء.

وأضاف فاروق فلوكس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه لو قام بتجسيد أي دور في الخارج سيحصل على كأس.

 

وأكد فاروق فلوكس، أن تجربته فى السينما كانت جميلة، وأنه تعامل مع شخصيات أصحاب فكر، وشخصيات عديمة الفكر، ولكن تعامل مع الجميع، أنه كان يتعامل مع كل شخص بفكره، موضحًا أنه أحب الفن من المسرح.

 وأشار إلى أن النجوم فى الماضى كانوا لا يتقاضون ما يستحقوا، فالفنان فى الوقت الحالي يحصل على الملايين، لكن فى الماضى كان يحصلون على ملاليم.

محدش بيطلبنى فى عمل

 

وردا على سؤال انت فين؟، قال فاروق فلوكس: "فى البيت.. ومحدش بيطلبنى فى عمل.. لأن الشباب هو المسيطر وأى شخص فى هذا التوقيت يستطيع الحصول على بطولة عمل".

وأشار فاروق فلوكس إلى أنه ألف كتاب “الزمن وأنا”، وهو في السرير.

وطالب بالجميع بالدعاء لنجله أحمد فلوكس، بصلاح الحال والتألق مرة ثانية فى الأعمال، لأن هناك ظروف خاصة به.

فاروق فلوكس دموع في عيون وقحة الراقصة و السياسي ضرب الهواء كاس

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