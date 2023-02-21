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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ موارد مائية: بعض الباحثين توصلوا لـ أرز جديد لا يحتاج للمياه

أرز
أرز

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والموارد المائية، أنه لا اختلاف بين الأنواع المختلفة من الأرز، لكن الاختلاف فقط يكون في طرق الزراعة، حيث إن الأرز المصري يختلف في مذاقه عن أنواع الأرز الأخرى، وهو أفضلها بالنسبة للمصريين.

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وأوضح "نور الدين"، خلال مداخلة عبر "زووم"، مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لابد من المحافظة على المحصول المصري من الأرز؛ لأنه مسجل عالميًا، مؤكدًا أن الأرز الصيني يمكن أن نطلق عليه الأرز الجاف والذي لا يحتاج للمياه مثل كميات المياه التي يحتاجها الأرز المصري، وبعض الباحثين توصلوا إلى أن أرز جديد يعرف بـ"الأرز الجاف" وهو من الممكن أن يكون شبيه للأرز الصيني.

وأشار إلى أن الأرز المصري يحتاج لغمر الأرض بالمياه بنسبة كبيرة، مضيفًا: لا يمكن زراعة الارز في الصحراء.. تعاني من ندرة المياه"، موضحًا أن فكرة زراعة الأرز الجاف المصري تم تطبيقه في بعض مناطق محافظة الشرقية، ومن الممكن أن نخصص جزءا من أرض الصحراء لتجربة الأرز الصيني.

وتابع: "المستهلك المصري لا يفضل الأرز المستورد وبالأخص من دول شرق آسيا.. المصريين قالوا أن الأرز اللي استوردناه قبل كده أرز بلاستيك".

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