فيفي عبده تغضب جمهورها بسبب الرقص بالحجاب

‏ ‏نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

‏وظهرت الفنانة فيفي عبده وهي ترقص بالحجاب ‏في إحدى الملاهي الليلية ‏مما أثار غضب السوشيال الميديا بسبب ارتدائها الحجاب.

من جانب اخر، كشفت فيفى عبده، عن موقف صعب تعرضت له مع أحد أزواجها أثناء تواجدهما فى كينيا، حيث قررا قضاء إجازة هناك مع صديقه المقرب وزوجته.

وقالت فيفى عبده فى لقاء ببرنامج “كتاب الشهرة”: "تعرضت لموقف صعب فى هذه السفرية، حيث قرر زوجى أن يصطاد غزال مع صديقه وزوجته واصطحبونى معهم ولكن قررت أن ألتزم بمقعدى فى السيارة ولم أغادرها خاصة أنى لست جريئة مثلهم وبعد فترة قصيرة قررت العودة إلى الشاليه الخاص بى وفجأة اقتحم الشاليه نمر ضخم كاد أن يهاجمنى إلا أننى قفزت فوق أحد الأشياء العالية.

وأضافت فيفى عبده: وكان النمر فى حالة من السكينة ولم يهاجمنى وبعدها أنقذوني ولكن عشت لحظات عصيبة وبمجرد عودتنا إلى القاهرة طلبت من زوجي الطلاق مباشرة.